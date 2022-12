Mario Akira

Curitiba registrava temperatura de 29,5°C pouco depois das 15h30 desta quinta-feira (8), com sensação térmica de 30°C, segundo o Simepar. O sol aparece forte. Mesmo assim, ainda há nuvens sobre a Capital.

Na sexta-feira (9), as condições atmosféricas pouco se alteram no Paraná, mas com mais nuvens entre porções ao sul e centro no amanhecer. Algumas chuvas são esperadas com o calor a partir da tarde, especialmente em áreas de serras. Esquenta novamente em todos os setores do Estado.

Esta tarde tem registro de chuvas localizadas em parte do Paraná. São eventos que cobrem pequenas áreas, mas mesmo assim há observação de chuva forte, com descargas atmosféricas. No litoral o céu está claro no momento, sem nuvens. Risco de incêndios florestais é mais alto no oeste e sudoeste.