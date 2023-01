Reprodução/Rede social

“Eu sou um milagre vivo”, afirma o caminhoneiro José Biscaia, de 43 anos, sobrevivente de um dos maiores desastres naturais da história do Paraná: o deslizamento de terra que soterrou diversos veículos na BR-376, no dia 28 de novembro de 2022 em Guaratuba, Litoral do Paraná. A imagem de um vídeo que Biscaia gravou de dentro da cabine de seu caminhão, sob sete mil metros cúbicos de terra, viralizou na internet e correu o mundo nos programas jornalísticos. Em outro registro, que fez nas mais de quatro horas em que ficou mergulhado na escuridão, o caminhoneiro chegou a se despedir da família, pensando que não voltaria mais para casa. Toda a carga emocional daqueles momentos e a serenidade que ele ancorou na fé, soterrado de medos e incertezas, são trazidas em detalhes na entrevista que Biscaia concedeu ao jornalista e diretor da Rádio Evangelizar, Marcelo Medeiros. “A minha fé teve de ser maior que o medo”, revela em um dos trechos do depoimento.

Testemunhos inspiradores como o do caminhoneiro sobrevivente são a matéria-prima da série inédita e original “Milagres”, criada pela equipe de produtores das emissoras de rádio que integram a Rede Evangelizar e que foi lançada nesta semana, com veiculação em mais de 1.600 emissoras de todo o Brasil, pertencentes ao sistema de expansão da Associação Evangelizar É Preciso. No total, quatro episódios já estão prontos e programados para serem transmitidos semanalmente. Além do primeiro, com o testemunho de fé e de esperança de José Biscaia, “Milagres” vai apresentar outros personagens do mundo real e narrar fatos inspiradores do cotidiano de pessoas comuns, que se agigantam na superação das dificuldades humanas, na confiança do poder divino e na valorização da vida.

A série amplifica a voz e o exemplo desses tantos “milagres vivos”. A repercussão do lançamento foi positiva e emocionou os ouvintes da Rádio Evangelizar na estreia da série, colocada no ar nos programas “Viva a Alegria”, às 9h da manhã, nas emissoras de frequência modulada (FM), e “A Hora do Associado”, transmitido às 11h, em amplitude modulada (AM).

A equipe de produção da série lembra que o caminhoneiro do desastre ambiental de Guaratuba, católico e devoto de Nossa Senhora de Aparecida, disse estar muito feliz em contar sua história para abrir “Milagres”, uma vez que ele teve um tempo maior para transmitir com riqueza de detalhes o que viveu. A mensagem de despedida à família, o motorista nem chegou a mostrar. Ele substituiu por outra, de agradecimento, que viaja mais longe, por meio dos microfones da série original da Rádio Evangelizar: “O que fica é que você nunca sabe qual será o último abraço, a última mensagem, o último adeus e começa, a partir desse momento, a dar mais valor às pequenas coisas”, conclui.

Na segunda-feira, 23 de janeiro, nos mesmos programas e horários, a Rádio Evangelizar transmitiu o segundo episódio da série “Milagres”, narrando as experiências do soldado voluntário Adilson Ganzer, de 43 anos, morador da cidade de Piraquara, que lutou na guerra entre a Ucrânia e a Rússia no ano passado. Mesmo em meio ao cenário de destruição do conflito no Leste Europeu, Adilson presenciou milagres e encontrou espaço para exercer a caridade católica, levando conforto às pessoas à sua volta, incluindo outros soldados e moradores das comunidades na mira dos bombardeios.

O terceiro episódio da série vai ao ar no dia 30 de janeiro e o quarto, no dia 6 de fevereiro. O episódio 4 ganhará um formato também de videocast para veiculação no canal do YouTube da Rádio Evangelizar. E há mais estreias à vista: a série vai virar podcast para ampliar o alcance e contemplar a audiência dos conteúdos das plataformas de streaming e aplicativos da Evangelizar. “Milagres vem para emocionar e inspirar as pessoas. Ao mostrar personagens que passaram por grandes provações e enfrentaram situações dramáticas, a intenção é transmitir uma mensagem de esperança, de confiança para o público, apontando caminhos de força e de iluminação para que não desistam diante dos primeiros obstáculos encontrados”, diz Medeiros.

A Rádio Evangelizar pode ser sintonizada na AM 1060 MHz, AM 1430 MHz, FM 99.5, para a Região Metropolitana de Curitiba, e FM 90.9, que abrange o Planalto Norte de Santa Catarina.

SERVIÇO:

Série “Milagres” da Rádio Evangelizar

Quatro (4) episódios, que vão ao ar às segundas-feiras

Às 9h no programa “Viva Alegria”, pelas rádios FM 99.5, para Curitiba e Região Metropolitana, e FM 90.5, para Lapa e região do Planalto Norte de Santa Catarina. Ou pelo aplicativo da Associação Evangelizar É Preciso e neste horário.

Às 11h, no programa “A Hora do Associado”, das rádios AM 1060 e 1430, em Curitiba e Região Metropolitana. Ou pelo aplicativo da Associação Evangelizar É Preciso neste horário.

Mais de 1.600 emissoras da rede de expansão da Evangelizar também retransmitem a série na sua grade de programação.