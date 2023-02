Agência do Banco do Brasil na Avenida Candido de Abreu, em Curitiba (Foto: Daniel Castellano / SMCS)

A Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) e o IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba) fazem um alerta aos servidores da ativa, aposentados e pensionistas: para receber o salário, aposentadoria ou pensão de fevereiro, a ser paga no fim do mês, é necessário complementar a conta do Banco do Brasil. A partir de fevereiro, o BB será a instituição financeira responsável pelos pagamentos. O prazo para fazer a complementação termina dia 10 de fevereiro.

Segundo dados do Banco do Brasil, mais de 44% dos que devem fazer a complementação da conta não completaram o processo, o que representa um contingente de mais de 23 mil pessoas. A preocupação é maior entre os beneficiários do IPMC, pois cerca de 8,5 mil pessoas, entre aposentados e pensionistas, ainda não cumpriram a etapa obrigatória.

“A Prefeitura de Curitiba fará o pagamento, como sempre faz, a todos os servidores, aposentados, pensionistas e estagiários, porém, a partir de fevereiro de 2023, será através do Banco do Brasil. Caso a pessoa não faça a complementação, para que possa movimentar a conta, terá que resolver diretamente com o BB”, explica o diretor do Departamento de Administração de Pessoal, Hideto Yoshioka Junior.

Quem já tem conta no BB e ela possui movimentação, poderá utilizar a conta que já possui para receber o seu benefício, desde que não tenha bloqueio e não seja conta conjunta. Basta habilitar a conta para o recebimento do pagamento mensal.

Foram abertas novas contas para quem não tinha conta no Banco do Brasil.

Como complementar as contas abertas

Para fazer a complementação da conta em Curitiba é necessário comparecer a uma das 30 agências de atendimento do Banco do Brasil, levando documento com foto (RG ou CNH) e comprovante de endereço. Nesta semana, até o dia 3 de fevereiro, estas agências atendem tanto no horário regular das agências – das 10h às 16h – quanto no horário especial, exclusivo para servidores e beneficiários – entre 8h e 10h.

Há ainda três unidades exclusivas para atendimento dos servidores: no subsolo do prédio central da Prefeitura de Curitiba (Avenida Cândido de Abreu, 817 – Centro Cívico) e no térreo do Edifício Delta (Avenida João Gualberto, 623 – Alto da Glória), o atendimento é das 9h às 17h, e na Rua da Cidadania do Tatuquara, das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira.

Quem mora noutra cidade do Brasil também precisa fazer a complementação numa agência do Banco do Brasil.

Portabilidade também requer a complementação no BB

Os servidores, aposentados, pensionistas ou estagiários que pretendem fazer a portabilidade do seu salário, benefício ou bolsa-auxílio para outra instituição financeira precisam primeiramente realizar a complementação da conta no Banco do Brasil e depois solicitar a portabilidade, seja no banco escolhido ou no Banco do Brasil.

Os que optarem por receber em outra instituição financeira para movimentar seus recursos não terão acesso ao pacote de benefícios oferecidos pelo Banco do Brasil aos servidores municipais de Curitiba.

Além do site do banco, existe uma Central de Atendimento especializada para ajudar o servidor. O telefone é 4003-5289 para capitais ou 0800 729 5289 para demais localidades.