Reprodução/Sesc-PR

O Sesc completa nesta terça-feira (10) 75 anos de história no Paraná, reafirmando continuamente o compromisso assumido pelos empresários em sua criação: a justiça social. Para cumprir essa missão, o Sesc PR promove soluções para a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar dos mais de 1,93 milhão de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus familiares e toda a população paranaense, cooperando com a sociedade e contribuindo para a igualdade social.

A instituição conta com 43 unidades de serviços localizadas em todas as regiões do estado e outras seis unidades móveis, para realizar projetos e serviços nas áreas de educação, cultura, lazer, esportes, saúde e assistência social. Em 2022, a totalidade dos municípios paranaenses foi beneficiada com pelo menos uma destas ações. “No último ano o Sesc bateu recordes em diversos de seus programas, atingindo milhões de paranaenses, sempre contando com a colaboração de empresas e entidades de larga visão solidária”, destaca o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e vice-governador do Paraná, Darci Piana.

Vida no Sesc

Cliente do Sesc há mais de três décadas, Maria Roseni Mendes conta que a instituição faz parte do seu cotidiano, amplia o ciclo de amizades e a possibilita conhecer diferentes lugares. “Participo das atividades do Sesc há mais de 30 anos, é a extensão da minha casa. Conheço quase o Brasil inteiro com o Sesc, só na unidade do Pantanal estive três vezes. Todos os funcionários do Sesc Água Verde, sem distinção, são sensacionais. Às quartas-feiras à tarde, eu venho dançar e faço parte do grupo de percussão e tenho diversos troféus jogando Canastra. Seguidamente vou ao Sesc Caiobá e por diversas vezes participei do Congresso do Idoso que é realizado lá. E não é de hoje que apresento o Sesc aos meus amigos, a última foi minha vizinha de prédio que aceitou viajar comigo a São Paulo pelo Sesc. Estou em uma felicidade sem fim”, enfatiza.

A chefe do Departamento de Políticas da Pessoa Idosa do Paraná, Adriana Santos de Oliveira, testemunha o que tem vivenciado com o trabalho do Sesc em todo o estado. “Ao envelhecermos buscamos o direito de continuar, de viver e viver em plenitude. O Sesc proporciona isso, tenho acompanhado o trabalho desenvolvido há algum tempo. O Sesc traz alegria, movimento, interação, participação das pessoas. eu nunca encontrei uma pessoa idosa no Sesc que estivesse triste, estão agradecidos, sempre produzindo, e tendo efetivamente seus direitos assegurados. Há muito tempo o Sesc já faz este trabalho, mas acredito que neste momento da história que estamos vivendo, com o envelhecimento da população, ele é fundamental. As parcerias do Sesc com os municípios e com o governo do estado são essenciais para que tenhamos protagonismo”, salienta Adriana.

Comemorações

Para comemorar os 75 anos de história no Paraná, de 23 a 28 de janeiro, as unidades do Sesc estarão abertas e ofertarão atividades especiais e gratuitas, disponíveis a toda a população de todo o estado.

No site do Sesc PR é possível ter acesso à programação comemorativa e às atividades regulares das unidades em todo o estado.