Com o objetivo de fomentar o interesse pela história e pela cultura paranaenses, o Sesc PR recebe até o dia 7 de julho inscrições para a segunda edição do Concurso Sesc de Ilustrações Entre Caminhos do Paraná, que tem como tema os pontos turísticos do estado.

Serão selecionados 90 desenhos produzidos à mão, a lápis colorido, grafite ou aquarelado, por residentes no Paraná, divididos em três categorias: Estudantes dos Projetos de Educação do Sesc PR; Trabalhador do Comércio e Dependentes, e Público em Geral. As unidades do Sesc PR serão locais para entrega dos trabalhos, mas também existe a opção de envio das inscrições via Correios.

Fazem parte dos critérios de avaliação das ilustrações a valorização dos pontos turísticos relacionados à região do inscrito, a criatividade, a originalidade e a qualidade artística.

Os 90 trabalhos selecionados farão parte de uma coletânea a ser editada e lançada pelo Sesc PR. Além disso, os autores dos cinco primeiros trabalhos selecionados de cada categoria participarão da cerimônia de premiação, prevista para o dia 10 de novembro, em Curitiba, com as despesas de deslocamento custeadas pelo Sesc PR. Também serão premiados com exemplar da coletânea, troféu, e hospedagem de um fim de semana no Hotel Sesc Caiobá, em Matinhos, com direito a um acompanhante cada.

No site do Sesc PR é possível ter acesso ao edital completo, ficha de inscrição e toda a documentação necessária a ser preenchida e apresentada.

O Concurso Sesc de Ilustrações recebeu na sua primeira edição, em 2022, 3.369 trabalhos de 31 unidades do Sesc no Paraná.

SERVIÇO

II Concurso Sesc de Ilustrações Entre Caminhos do Paraná

Período de inscrições: de 17 de abril a 7 de julho de 2023

Divulgação do resultado: 6 de outubro de 2023

Cerimônia de premiação: 10 de novembro de 2023, das 9h30 às 11h

Informações: https://www.sescpr.com.br/editais/#{%22post_type%22:%22edital%22,%22s%22:%22%22,%22cidade%22:%22%22,%22unidade%22:%22%22,%22paged%22:%221%22}