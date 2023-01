Ivo Lima

A educação permeia todas as ações do Sesc PR, que a entende como importante ferramenta de transformação social. Por isso, diversas vagas gratuitas de educação formal e informal estão abertas em todo o estado, beneficiando crianças, jovens e adultos.

No Sesc, a educação vai muito além da sala de aula. Todos os espaços são educativos e favorecem uma aprendizagem significativa. O estudante é protagonista do seu processo de desenvolvimento, que parte de suas próprias experiências e saberes e o leva a um universo mais amplo de conhecimento. Conheça os cursos com inscrições abertas.

Colégio Sesc Centro

Até o dia 25 de janeiro são ofertadas bolsas de estudo para o novo colégio de Ensino Fundamental e de Ensino Médio Integrado ao Técnico que será inaugurado no centro de Curitiba.

A oferta do Fundamental compreende do 1º ao 9º ano, com aulas em período integral. Para o Ensino Médio Integrado ao Técnico Sesc e Senac as vagas são para o 1º ano, com atividades no período da tarde pelo menos um dia da semana.

As bolsas incluem material didático e uniforme.

Acompanhe os editais: Ensino Fundamental e Ensino Médio Integrado ao Técnico.

Ensino Médio Integrado ao Técnico

O Ensino Médio Integrado ao Técnico Sesc Senac PR está com as matrículas abertas para as turmas de 2023 em oito cidades no estado: Arapongas, Curitiba, Foz do Iguaçu, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Umuarama e da União da Vitória.

A formação, além de contemplar o Ensino Médio, prepara os alunos para os principais vestibulares e Enem, oferecendo, ainda, a oportunidade para realização de formação técnica na área da informática para internet. Na unidade de Ivaiporã, a opção oferecida é de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio.

Além da graduação no Ensino Médio, o curso prepara o aluno para o mercado de trabalho.

Confira AQUI as vagas disponível.

Inglês e Espanhol

O edital para as bolsas de estudo gratuitas nos cursos de inglês e de espanhol em unidades do Sesc da capital e do interior está aberto até o dia 31 de janeiro.

Ao todo são 900 vagas e para concorrê-las o candidato pode realizar o atendimento presencial nas unidades que oferecem as bolsas.

Além das mensalidades, o material didático utilizado no curso está incluso na bolsa.

Confira o edital AQUI.

EJA EAD

O Sesc também está com matrículas abertas para o Ensino Médio de Jovens e Adultos Semipresencial com formação técnica de Produtor Cultural, até o dia 17 de fevereiro

No Paraná a EJA EAD ocorre nas Unidades Sesc da Esquina, localizada na Rua Visconde do Rio Branco, 969, em Curitiba e, no Sesc Londrina Centro, na Rua Fernando de Noronha, 264.

O curso tem duração de três semestres, com carga horária total de 1.200 horas, sendo que as aulas serão ofertadas 75% em formato virtual e 25% presencial.

O edital está disponível para consulta AQUI.

Espaço Conexão

O Sesc PR oferece por meio do Espaço Conexão mais de 100 opções de cursos de informática e tecnologia para todas as idades. Crianças precisam ter mais de seis anos para participar das aulas.

Os cursos ocorrem de maneira presencial ou online e oferecem certificação. Confira AQUI.

Para cada curso há um edital específico informando o quantitativo de vagas gratuitas e as condições para concorrer nos processos seletivos.

Para quem não se enquadra nos editais de vagas gratuitas, são ofertados cursos com valores acessíveis.

Para mais informações, acesse o site do Sesc PR ou procure a unidade de serviço mais próxima.