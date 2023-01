Ivo Lima

O Sesc PR realizará diversas atividades culturais e recreativas nos meses de janeiro e fevereiro em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral. Além de brincar e se divertir, a proposta do Sesc é proporcionar aprendizado às crianças e pré-adolescentes e uma oportunidade de fazer novas amizades.

Na Biblioteca do Sesc da Esquina, de 21 de janeiro a 25 de fevereiro, serão realizadas, gratuitamente, contação de histórias, brincadeiras diversas, jogos, atividades de colorir, oficina de colagem artística com papéis e desafio de desenhos criativos. Pais e crianças de até 12 anos são convidados a participar.

Além das crianças, adolescentes e adultos também poderão participar da Oficina de Escrita, no dia 27 de janeiro, oportunidade em que serão estimulados a produzir cartas.

No dia 31 haverá a Roda Literária, uma conversa sobre o livro O Som do Rugido da Onça, de Micheliny Verynsck, obra vencedora do Prêmio Jabuti de 2022, na categoria romance.

Mães, pais e cuidadores com seus bebês podem se inscrever na Oficina Entre Colos e Versos – Poética de Sling. O ponto de partida da atividade será a leitura de histórias que trazem os afetos na relação entre bebês e cuidadores. Os participantes serão orientados sobre os primeiros passos no uso do wrap sling e como improvisar carregadores com tecidos. Para esta ação sugere-se que o participante traga um tecido ou sling.

Futuro Integral nas Férias

De 9 de janeiro a 3 de fevereiro, o Sesc PR também promove oficinas de férias realizadas pelo projeto Futuro Integral, em 26 unidades espalhadas pelo Paraná e a expectativa é que mais de 11 mil crianças e adolescentes participem das atividades que envolvem raciocínio lógico, arte educação, letramento, tudo com muita criatividade.

No Sesc Portão, em Curitiba, estão previstas mais de 15 oficinas de diferentes temas, entre eles, paper toy, dobraduras, marcadores de páginas, fantoches e cartões. Em Caiobá, as oficinas ocorrem de 16 a 27 de janeiro.

As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas.

Brincando nas Férias

Com o tema “Brincando com Arte”, o Sesc Brincando nas Férias oferece, no período de 16 a 3 de fevereiro, das 13h30 às 17h30, diversas oficinas artísticas, atividades recreativas, esportivas e culturais, voltadas para o mundo das artes. As vagas são limitadas e cada unidade da capital está preparada para receber os grupos de crianças. De 16 a 27 de janeiro, no Sesc da Esquina, crianças de 6 a 12 de anos participam das atividades; no Sesc Educação Infantil, crianças de 4 e 5 anos; no Sesc Portão, crianças de 4 a 12 anos de idade. No Sesc São José dos Pinhais as atividades são para crianças de 6 a 12 anos e ocorrem de 23 de janeiro a 3 de fevereiro.

Estão disponíveis pacotes semanais a partir de R$60,00. No valor da inscrição está incluso o lanche.

Em Curitiba, além do Sesc da Esquina, o Brincando nas Férias também será realizado no Sesc Portão e no Sesc Educação Infantil.

No site do Sesc Paraná é possível ter acesso à programação do evento. https://www.sescpr.com.br/evento/brincando-nas-ferias-edicao-verao-2020/

Confira a programação completa:

Brincando nas Férias – Edição Verão 2023

Data: 16 a 27 de janeiro

Horário: das 13h30 às 17h30

Público-alvo: crianças de 4 a 12 anos

Investimento: Pacotes semanais de R$ 75 para dependentes de trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, e R$ 110 para o público em geral.

Local: Sesc da Esquina (Rua Visconde do Rio Branco, 969 – Mercês)

Brincando nas Férias – Edição Verão 2023

Data: 16 a 27 de janeiro

Horário: das 13h30 às 17h30

Público-alvo: crianças de 4 e 5 anos

Investimento: Pacotes semanais de R$ 75 para dependentes de trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, e R$ 110 para o público em geral.

Local: Sesc Educação Infantil (Avenida Sete de Setembro, 3.219)

Brincando nas Férias – Edição Verão 2023

Data: 16 a 27 de janeiro

Horário: das 13h30 às 17h30

Público-alvo: crianças de 4 a 12 anos

Investimento: Pacotes semanais a partir de R$ 60

Local: Sesc Portão (Rua João Bettega, 770)

Brincando nas Férias – Edição Verão 2023

Data: 23 de janeiro a 3 de fevereiro

Horário: das 13h30 às 17h30

Público-alvo: crianças de 6 a 12 anos

Investimento: Pacotes semanais de R$ 75 para dependentes de trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, e R$ 110 para o público em geral.

Local: Sesc São José dos Pinhais (Avenida Rocha Pombo, 2.864)

Futuro Integral nas Férias, em Curitiba

Período: de 9 de janeiro a 3 de fevereiro

Endereço: Sesc Portão – Rua João Bettega, 770

Horários: diversos

Vagas:20 por oficina

Público-alvo: crianças e adolescentes

Atividade gratuita

Futuro Integral nas Férias, em Matinhos

Período: de 16 a 27 de janeiro

Endereço: Sesc Caiobá – Rua Dr. José Pinto Rebelo Junior, 91

Horários: diversos

Vagas: 20 por oficina

Público-alvo: crianças e adolescentes

Atividade gratuita

Hora do Conto

Data: 21 e 28 de janeiro e 4, 11, 18 e 25 de fevereiro

Horário: 10h

Local: Biblioteca do Sesc da Esquina – 3º andar

Público-alvo: pais e filhos, crianças até 12 anos

Atividade gratuita

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 969 – Mercês

Hora do Conto

Data: 25 de janeiro e 10 de fevereiro

Horário: 15h

Local: Biblioteca do Sesc da Esquina – 3º andar

Público-alvo: pais e filhos, crianças até 12 anos

Atividade gratuita

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 969 – Mercês

Brincadeiras diversas, jogos e atividades de colorir

Data: 21 e 28 de janeiro e 4, 11, 18 e 25 de fevereiro

Horário: 10h30 às 11h30

Local: Biblioteca do Sesc da Esquina – 3º andar

Público-alvo: pais e filhos, crianças até 12 anos

Atividade gratuita

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 969 – Mercês

Oficina de colagem artística com papéis, com Juliana Baum

Com recortes de papéis diversos, os participantes irão soltar a imaginação e exercitar o olhar estético para criar suas colagens, explorando e combinando cores, formas e texturas.

Data: 25 de janeiro

Horário: 15h30 às 15h30

Local: Biblioteca do Sesc da Esquina – 3º andar

Público-alvo: pais e filhos, crianças até 12 anos

Atividade gratuita

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 969 – Mercês

Oficina da Escrita – Cartas, com Viviane Baum

Liberação da escrita por meio da produção de cartas, como escrevê-las e a atual função das cartas. Com base em livros que reúnem cartas trocadas, escritas ou guardadas por seus autores, os participantes serão estimulados a produzirem suas próprias cartas.

Data: 26 de janeiro

Horário: 14h às 16h

Local: Biblioteca do Sesc da Esquina – 3º andar

Público-alvo: adolescentes e adultos

Atividade gratuita

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 969 – Mercês

Oficina Entre Colos e Versos – oficina poética de sling

Os participantes poderão aprender os primeiros passos no uso do wrap sling e, ainda, improvisar carregadores com tecidos disponíveis em cada, como toalhas de mesa, lençóis, cangas, lenços, entre outros. Sugere-se que os participantes tragam um tecido ou seus slings.

Data: 27 de janeiro

Horário: 14h30 às 16h

Local: Biblioteca do Sesc da Esquina – 3º andar

Público-alvo: mães, pais e cuidadores com seus bebês

Atividade gratuita

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 969 – Mercês

Roda Literária

Roda de conversa sobre o livro O Som do Rugido da Onça, de Micheliny Verunschk, obra vencedora do Prêmio Jabuti 2022, na categoria romance.

Data: 31 de janeiro

Horário: 15h

Local: Biblioteca do Sesc da Esquina – 3º andar

Público-alvo: jovens e adultos

Atividade gratuita

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 969 – Mercês

Oficina: Desafio de desenhos criativos, com Juliana Baum

Nesta oficina os participantes serão convidados a apurar a imaginação para completar as páginas de desafios criativos preparados especialmente para a ocasião.

Data: 10 de fevereiro

Horário: 15h30 às 16h30

Local: Biblioteca do Sesc da Esquina – 3º andar

Público-alvo: pais e filhos, crianças até 12 anos

Atividade gratuita

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 969 – Mercês

