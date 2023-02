Daniel Castellano/SMCS

A Fundação Cultural de Curitiba e o Instituto Curitiba de Arte e Cultura lamentam a morte do violinista e compositor paranaense Rogério Krieger. O músico de projeção nacional tinha 60 anos e foi um dos primeiros integrantes da Camerata Antiqua de Curitiba.



Krieger nasceu em Curitiba e ao longo de sua rica trajetória atuou profissionalmente em vários conjuntos de câmara e sinfônicos, no Brasil e no exterior. Em Portugal, foi professor de violino concursado no Conservatório de Música do Porto e regente da Orquestra Juvenil Pedroso.



Nascido em uma família de músicos, teve suas primeiras aulas com o avô, maestro Aldo Krieger, que foi aluno de Heitor Villa-Lobos. O tio Edino Krieger foi um dos maiores compositores brasileiros e faleceu no ano passado.