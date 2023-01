(Franklin de Freitas)

Apesar da forte crise vivida nos últimos anos com a pandemia, o transporte rodoviário brasileiro tem boas perspectivas. De acordo com informações da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, o setor deve registrar até o fim de janeiro crescimento de até 20% em relação ao número de passageiros de 2019, pré-pandemia, que chegou 39 milhões de passageiros embarcados.



A associação ressalta ainda que os meses de dezembro e janeiro, analisando os últimos quatro anos, representam juntos cerca 21% dos embarques do ano.