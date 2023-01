Ricardo Marajó/SMCS

A Superintendência de Trânsito (Setran) implantou novas placas de sinalização para orientar os motoristas que trafegam na região do Tarumã, já que nesta quarta-feira (25/1), a partir das 9h, começa a primeira etapa das obras de construção do Complexo do Tarumã, que prevê o bloqueio total da parte norte do Viaduto do Tarumã e de parte da rotatória sob a estrutura viária, ao lado do Colégio Militar do Paraná e da concessionária CCV.

Para facilitar o tráfego e evitar transtornos, a Setran fez diferentes opções de rotas alternativas. Todas as opções de desvios e também o bloqueio do acesso norte do viaduto foram devidamente sinalizados com placas indicativas direcionais de desvio, de solo ou aéreas, projetadas sobre a pista.

“Foram instaladas placas em locais estratégicos, de tomada de decisão por parte do motorista. Na Av. Victor Ferreira do Amaral, na Linha Verde e também nas imediações o condutor perceberá essas intervenções. É importante que o motorista esteja atento e respeite a sinalização da via”, orienta o diretor do Departamento de Projetos e Implantação da Setran, Maurício Razera.

Neste primeiro momento, agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas.

Pelo serviço de whatsapp da prefeitura de Curitiba, o cidadão tem acesso a informações da obra, como rotas de desvios, pontos de bloqueio, benefícios da obra e outras informações importantes sobre a intervenção. Basta clicar aqui, mandar uma mensagem e seguir as instruções do atendimento automático.