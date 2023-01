Mario Akira/Arquivo BP

No sábado (14), o tempo continua instável no Paraná, ainda em função da presença de um sistema frontal sobre o oceano, na altura do Sul do País. Assim, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas pelas diversas regiões paranaenses. As condições para temporais seguem elevadas em todo o Estado.

Em Curitiba, a sexta-feira (13) variou momentos de sol, sol entre nuvens e céu encoberto. Mas, ocorreram chuviscos localizados no máximo. Já para sábado, a previsão segue a tendência do Estado, com chuva concentrada na madrugada e na parte da tarde.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o risco para temporais segue elevado no Estado no domingo e na semana que entra.