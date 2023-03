Guilherme Dalla Barba/SMELJ (arquivo)

Vem aí o Sextou de Bike na Matriz, um novo percurso noturno do Pedala Curitiba, programa que proporciona à população atividade física e de lazer com bicicleta pelos bairros da região central da cidade.

Promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, o pedal noturno ocorrerá todas as sextas-feiras, com largada da praça Santos Andrade, sempre às 20h, com um trajeto que varia de 10 a 12 quilômetros. Também é permitida a participação de crianças a partir de 10 anos de idade. Não é preciso se inscrever e os participantes devem usar equipamentos de segurança como capacete e lanternas de sinalização na bicicleta.

Nesta primeira sexta-feira (10/3), o percurso vai passar pelos três estádios de futebol de Curitiba, Arena da Baixada, Couto Pereira e Durival Britto e Silva (Vila Capanema). Quando os participantes passarem em cada estádio, o grupo vai parar para uma foto e o sorteio de uma camiseta do time dono do estádio.

Neste ano, serão 41 sextas-feiras com o Sextou de Bike. Em caso de chuva a ação é cancelada e informado nas redes sociais da prefeitura.

“Esperamos que os curitibanos e curitibinhas venham pedalar. Este é um ano especial e a programação de eventos de ciclismo em Curitiba acontece o ano inteiro, porque todo dia é dia de bicicleta”, disse o diretor de Lazer da Smelj, Jean Emmanuel Kulcheski.

Brindes

O Sextou de Bike também vai premiar os participantes com brindes, após o registro de participações. Quanto mais pedalar, mais brindes o ciclista leva para casa: com cinco participações ganha um adesivo; dez participações valem um squeeze; e 15 participações, uma camiseta do Pedala Curitiba.

Outros passeios

O Sextou de Bike é mais uma novidade do calendário de ciclismo da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude que ainda oferece os passeios Pedala Metropolitano, que acontecerão nos dias 28 de maio e 1 de outubro, 20 passeios ciclísticos regionais que acontecerão em fins de semana nos Núcleos Regionais de Esporte, Lazer e Juventude (dois por regional no ano).

Os passeios do Pedala Noturno também continuam a ocorrer de segunda a quinta (Boqueirão, Bairro Novo, Cajuru e Boa Vista) somando 162 até dezembro. Também está programado o circuito de habilidades de bike (com bicicletas balance, aro 10, 12, 14 e 16) para o fomento da modalidade com as crianças.

Nos 330 anos da cidade, também vai acontecer o especial Passeio Ciclístico de Aniversário de Curitiba, que conta com patrocínio do Condor e será no dia 26 de março.

Todas estas ações também integram o Curitiba Viva Bem, um conjunto de políticas públicas que promovem a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população.