Divulgação/Assessoria de Imprensa

Entre os dias 23 de março e 09 de abril, quem visitar o Shopping São José vai ter a oportunidade de curtir uma experiência imersiva e tecnológica em uma estrutura única: o Domo Experience. Instalada na praça de eventos, a atração vai contar com uma estrutura de 8 metros de altura em formato de doma com projeções personalizadas que prometem envolver os espectadores em um ambiente sensorial e surpreendente.

O Domo Experience traz uma tela de 360 graus com imagens em alta definição, criando cenários virtuais bastante realistas e convidando o público a imergir momentaneamente em diferentes universos cheios de cor e energia. Os visitantes ainda podem aproveitar tudo no conforto de puffs e poltronas instaladas dentro da estrutura, que terá capacidade para receber 16 pessoas simultaneamente a cada sessão.

Combinando tecnologia com entretenimento, o Domo Experience é diversão para toda a família e terá sessões de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos das 14h às 20h. A atração faz parte das comemorações de aniversário do Shopping São José, que completa 15 anos em 2023, e vai contar com uma programação de eventos especiais durante todo o ano.

O Shopping São José fica na Rua Dona Izabel A Redentora (n° 1434), no Centro de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Já a praça de alimentação e as opções de lazer funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h. Mais informações no site www.shoppingsaojose.com.br ou no perfil oficial do empreendimento no Instagram (@shopsaojose).