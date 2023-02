Divulgação/Assessoria de Imprensa

As tardes de carnaval dos dias 18 e 19 de fevereiro serão pra lá de animadas e de quebra ainda mais inclusivas no Ventura Shopping. A novidade deste ano é que o empreendimento fará tradução simultânea em libras de todas as atividades programadas. Para isso, uma profissional especializada na área dará o apoio ao público.

O Shopping preparou diversas atividades gratuitas para o público infantil que nestes dias terá acesso a ações como ‘Camarim de Pintura’, ‘Cabelo Maluco’, ‘Bailinho de Carnaval’ e ‘Desfile de Fantasias’. “Em todas essas atividades teremos o apoio desta profissional especializada na tradução simultânea em libras. Convidamos todos a participarem deste momento, inclusive a comunidade surda de Curitiba. Será um momento bastante especial”, destaca a gerente de marketing do Ventura Shopping, Daniela Leal.

Quem estará a frente da tradução é Isabela Lustoza, intérprete em libras que entre os trabalhos já realizados tem no currículo a tradicional apresentação de Natal do Palácio Avenida em Curitiba e inúmeras peças teatrais, além de um trabalho social inclusivo com pessoas surdas. “Estamos bastante animados e já estudando a grade de músicas selecionadas pelo shopping que farão parte do repertório do bailinho”, diz a intérprete.

Serviço:

As atividades de carnaval no Ventura Shopping acontecem no próximo sábado e domingo das 14h às 18h. Não é necessário fazer inscrições e as atividades são gratuitas.

O shopping informa ainda que atenderá em horário normal das 10h às 22h. Somente na terça-feira que tem horário diferenciado para lojas, das 14h às 20h e das 12h às 20h na Praça de Alimentação. Sendo facultativo abertura às 10h e fechamento às 22h para as operações que assim desejarem.