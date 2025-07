Ventura Shopping (Foto: Marcel Rodrigues)

Neste próximo sábado (5), o Ventura Shopping, no Portão, em Curitiba, entra no clima festivo com lojas decoradas e uma programação especial pensada para toda a família.

O shopping preparou um arraiá cheio de encanto e tradição para celebrar com seus clientes. O ambiente será embalado por músicas típicas, criando uma atmosfera animada e acolhedora para quem estiver passeando pelo shopping.

E, para deixar a experiência ainda mais saborosa, barraquinhas com venda de comidas típicas como maçã do amor, milho verde, pinhão, quentão, e churros estarão disponíveis, garantindo o gostinho característico das festas caipiras.

A comemoração conta ainda com brincadeiras gratuitas como tobogã com piscina de bolinhas e guerra de cotonetes, cama elástica, gincanas de dança da cadeira, corrida do ovo, dança da laranja, estátua, um concurso de sinhazinha e sinhozinho para o público até 12 anos com direito a premiação e um desfile de fantasia para público geral também com um prêmio.

Além disso, para completar a festa, as típicas brincadeiras com prendas — como pescaria, boca do palhaço, rabo do burro, tomba-latas e argolas — estarão disponíveis por um valor simbólico de R$ 1,00, que será doado para a ONG Passos da Criança. As atividades terão estoque limitado.

Diversas lojas adotam vitrines e atendimentos temáticos, reforçando o espírito festivo e tornando as compras ainda mais divertidas. Para a gerente de Marketing do Ventura Shopping, Daniela Leal, a ação é uma forma de estreitar os laços com o público:

“Eventos como a festa junina trazem uma energia especial para o shopping. É uma maneira de oferecer ao cliente uma vivência diferente, mais afetiva e divertida, que vai além das compras. Queremos que as pessoas se sintam acolhidas, como em uma verdadeira festa de interior”, afirma.

A ação acontece das 14h às 18h. O Ventura Shopping está localizado na rua Itacolomi, 292, no bairro Portão.

Sobre o Ventura Shopping

Inaugurado em dezembro de 1994, o Ventura Shopping apresenta um mix especializado em moda, gastronomia, serviços e entretenimento com cerca de 200 operações, sendo sete lojas âncoras, 20 opções de fast-food, cinco salas de cinema Cinesystem, boliche, e a maior reta em pista de kart indoor em Curitiba. Localizado no bairro Portão, o Ventura possui 81 mil m² e é administrado pelo Grupo Tacla Shopping — que possui outros 11 empreendimentos nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Mais informações: www.venturashopping.com.br.