Sharon Snider/Pexels

Com o objetivo de trazer um evento que ofereça estímulos positivos a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Shopping Crystal promove neste sábado (25), das 14h às 17h, o evento “Oficinas Lúdicas” para crianças com autismo, de 04 a 12 anos. O evento é totalmente gratuito e aberto ao público.

As atividades do evento buscam incentivar a criatividade com experiências, jogos, brincadeira “mão na massa”, desenvolvendo habilidades cognitivas, socioafetivas e psicomotoras de forma lúdica. Serão três estações, com ações específicas que serão realizadas em um um período de 30 minutos:

Experiências sensoriais: estímulo de sensações visuais, táteis e olfativas; Memória em ação: jogos com diferentes graus de memória de curta duração; Desafio Maker: construções com blocos e montagem de brinquedos.

“Preparamos esse evento com muito carinho e cuidado. Em cada estação de atividade haverá instrutores, equipamentos e material suficiente para atender 10 crianças simultaneamente. E, para completar, no final da oficina cada criança levará para casa como lembrança um chaveiro impresso em 3D e colorido por ela”, diz Rafaela da Rocha, coordenadora de marketing do Shopping Crystal.

Serviço:

Oficina Lúdica

Data: 25/03

Horário: 14h às 17h

Local: Praça de Eventos, piso L2

Endereço: R. Comendador Araújo, 731 – Batel, Curitiba – PR

Evento Gratuito