Amanda Lavorato

Para crianças de até 12 anos de idade, brincadeiras gratuitas estarão disponíveis a partir desta sexta-feira (13), com escalada, arco e flecha e passeio de moto elétrica

Grupo de heróis da DC Comics que atravessa gerações, a Liga da Justiça chega ao Pátio Batel com um parque temático a partir desta sexta-feira (13). A atração, gratuita e inédita em Curitiba, é ideal para as férias de janeiro e indicada para crianças de 4 a 12 anos de idade, com uma área especial para bebês e crianças menores. O horário de funcionamento é das 12h às 20h, no átrio do Piso L1.

As brincadeiras irão transportar os pequenos ao mundo dos super heróis e seus poderes magníficos, confira abaixo:

Aventura em Gotham City: O espaço conta com motocas temáticas do personagem para que as crianças façam um tour pela cenografia que remete à cidade do herói mais aclamado da DC Comics, o Batman.

Sala da Justiça: A Sala da Justiça é uma das principais atrações do Parque. Ali, as crianças encontram a mesa cenográfica da Sala da Justiça, onde acontece a famosa reunião dos heróis. Cada participante terá acesso a um tablet para participar de uma grande missão que o credenciará como um dos heróis da Liga.

Escalada ao Monte Olimpo e Arena da Mulher Maravilha: Os participantes poderão brincar de ser a heroína mais aclamada do Universo DC : Mulher Maravilha. Uma aventura com oficinas de arco e flecha para vivenciar os treinos que a heroína teve no mundo das amazonas e a escalada até o famoso Monte Olimpo.

Área baby: Uma área para pausa criativa das crianças de 0 a 5 anos, com atividades lúdicas para pintura, com diferentes imagens dos heróis da DC Comics.

Pontos instagramáveis para fotos: reduto dos Vilões, painel da Liga da Justiça e Batmóvel.

Ambientação única e especial para as crianças

A proposta cenográfica e as atividades proporcionam encantamento, interação e diversão para as crianças. O parque surpreenderá as crianças e os pais, levando o público a uma verdadeira “viagem” ao mundo dos heróis da DC Comics.

O Parque da Liga da Justiça tem algumas pequenas orientações para conhecimento dos pais:

O Parque é destinado a crianças de 4 a 12 anos e para as crianças de 0 a 3 anos existe a área baby anexa ao parque;

Para brincar é só realizar o cadastro na entrada do parque, sendo que temos 1 turma a cada 30 minutos, com permanência de 20 minutos para a realização do circuito.

Serviço: Parque da Liga da Justiça no Pátio Batel

13 de janeiro a 12 de fevereiro

Todos os dias, 12h às 20h

Endereço: Pátio Batel – Av. do Batel, 1868 – Átrio do Piso L1.