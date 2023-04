Nenad Radovanovic

A praça central do Jockey Plaza Shopping recebe a atração Missão Divertida: com mais de 460 m², o parque gigante traz muita diversão para quem tem energia de sobra para gastar. Além de pular muito em cada um dos infláveis, as crianças poderão curtir um game interativo, com uma missão a ser cumprida.

Os infláveis temáticos oferecem obstáculos, escorregas, escalada e uma enorme piscina de bolinhas, além do X-Treme, que tem como objetivo escolher um oponente e começar uma corrida contra o tempo: ganha quem conseguir apertar o maior número de botões para acender dentro do tempo determinado. A diversão fica completa com o Alta Tensão, um tobogã de 15 metros de altura.

O valor é de R$ 40,00 para até 30 minutos de diversão. Crianças abaixo de 5 anos devem ser acompanhadas por um adulto responsável. A atração funciona no mesmo horário do shopping.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370 e tem estacionamento com valor de R$8, por até 30 min, e R$14 por todo o período de utilização dentro da mesma diária, e taxa de R$20 de pernoite. As lojas funcionam de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h. E as operações de alimentação de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 22h. Serviço: Vikings no Gelo Jockey Plaza Shopping

Serviço: Missão Divertida Jockey Plaza Shopping

Classificação: para todas as idades.

Bilheteria: R$ 40,00 para até 30 minutos.