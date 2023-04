Divulgação/Assessoria de Imprensa

Uma mega caça aos ovos, comandada pelo personagem Coelhuzco, é a atração principal para as crianças se divertirem neste sábado, 08.04, na Páscoa do Park Shopping Boulevard. Oficinas de personalização de orelhinhas de coelho, pintura de rosto e de ovinhos de Páscoa são outros destaques da programação.

Todas as atividades são gratuitas e acontecem entre às 12h e às 18h. A diversão começa ao meio-dia: com um mapa em mãos, o Coelhuzco convida as crianças para seguirem suas pegadas e encontrarem as surpresas deixadas pelo caminho. Em seguida, haverá uma sessão de fotos da criançada com o Coelhuzco, que vai posar ao lado dos pequenos.

A partir das 13h serão realizadas as oficinas de pintura de rosto, personalização de orelhinhas de coelho e pintura de ovinhos da Páscoa. Durante a recreação o shopping conta com monitores preparados para orientar as crianças, deixando os pais à vontade para circular pelo shopping e fazer compras.

Serviço

Oficinas de Páscoa Park Shopping Boulevard

Data: 08 de abril

Horário: 12h às 18h

Local: Park Shopping Boulevard

Endereço: Linha Verde, BR-116, 16303 – Xaxim

Atração gratuita: Sim