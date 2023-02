O Shopping Jardim das Américas preparou uma programação especial de Carnaval. A programação terá bailinho, oficina de máscaras e pandeiros e pintura facial.

Na sexta-feira, dia 17 de fevereiro, acontecerá o Bailinho de Carnaval, das 18h às 20h, com brincadeiras, pintura facial e muita música. A entrada é gratuita.

Já no sábado e domingo, dias 18 e 19, a programação conta com o Clubinho Kids de Carnaval, das 14h às 20h, com Oficinas de Máscaras e Pandeiros, para crianças de 4 a 12 anos. Também haverá Pintura Facial, das 15h às 17h. As inscrições poderão ser feitas gratuitamente no local, na Praça de Eventos – 2º Piso do Shopping.

Além da temática de Carnaval, o Shopping Jardim das Américas também conta com outras atrações para deixar seu feriado completo: os lançamentos do cinema nas salas Cineplus; a Dreams Games e Boliche, com cinco pistas de boliche totalmente automatizadas; e o Espaço Gourmet, que oferece três operações diferenciadas em um ambiente aconchegante com espaço kids gratuito: Panapo’o Gastronomia Tradicional, Tatakiri Cozinha Oriental e Copo d’água Cervejaria.

O shopping fica na Avenida Nossa Senhora de Lourdes, 63 – Jardim das Américas