A banda norte-americana Imagine Dragons se apresenta na Pedreira Paulo Leminski na noite de hoje, com a turnê Mercury World. Com público estimado em 25 mil pessoas, o show em Curitiba é a segunda apresentação da banda no Brasil esse ano. A primeira aconteceu em São Paulo no dia 28 de fevereiro. O grupo se apresenta ainda no Rio de Janeiro no dia 4 de março. Por conta do evento, o trânsito pode ficar mais lento nos bairros São Lourenço, Abranches, Taboão, São Francisco e Pilarzinho que dão acesso à região. De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), os bloqueios das vias se iniciam a partir das 10h. Agentes de trânsito vão estar na região para garantir a segurança na chegada do público. Os portões serão abertos às 16h. A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai colocar dez ônibus gratuitos, pagos pelos promotores do evento, para o transporte do público na volta do show. O ônibus vai operar entre 22h e meia-noite, da Pedreira Paulo Leminski até a Praça Tiradentes, linha direta sem paradas no trajeto. O show está marcado para as 20h30. Os ônibus saem da Rua João Enéas de Sá, próximo à Rua João Gava.