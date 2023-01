(Divulgação)

O show do grupo Backstreet Boys em Curitiba na quarta-feira (25/1), na Pedreira Paulo Leminski, vai contar com ônibus de graça na volta. A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai colocar dez ônibus gratuitos, pagos pelos promotores do evento, para o transporte do público na volta do show.

O espetáculo faz parte da turnê DNA World Tour, a 11ª já realizada pelo grupo norte-americano, com mais de 150 shows na agenda. No Brasil, além da capital paranaense, o grupo ainda passa por São Paulo (27 e 28/1) e Belo Horizonte (29/1)

O ônibus vai operar entre 22h e meia-noite, da Pedreira Paulo Leminski até a Praça Tiradentes, linha direta sem paradas no trajeto. O show está marcado para às 20h30.

A Urbs informa que a operação é contratada pelos organizadores do evento e não trará prejuízo para as demais linhas do transporte coletivo, já que a circulação é fora do horário de pico. Os ônibus saem da Rua João Enéas de Sá, próximo à Rua João Gava.

Desvios de ônibus

Por conta dos bloqueios de trânsito nas imediações da Pedreira Paulo Leminski, os usuários do transporte coletivo devem ficar atentos: terão alteração de trajeto as linhas 181 Mateus Leme; 979 Turismo; 020 Interbairros II (horário) e 021 Interbairros II (anti-horário).

A linha 181 Mateus Leme terá itinerário desviado para as ruas Aldo Pinheiro, Padre José Joaquim Goral e Mateus Leme. A linha 979 Turismo, para as ruas Evaldo Wendler e Nilo Peçanha.

As linhas 020 Interbairros II (horário) e 021 Interbairros II (anti-horário) terão itinerário desviado para as ruas Nilo Peçanha e Mateus Leme em ambos os sentidos.