Franklin de Freitas

Depois de diversos dias chuvosos em seguida, não vai chover em Curitiba neste sábado (21). Ao menos é o que afirma o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) em sua previsão do tempo para este fim de semana na Capital Paranaense. Já no domingo (22) é diferente: a chance de chover na cidade é de 98%, de acordo com o Instituto.

Neste sábado, a instabilidade atmosférica perde força em relação aos últimos dias sobre as regiões paranaenses. Temperaturas ainda ficam bastante elevadas, mas há uma diminuição no fluxo de umidade sobre o estado. Em Curitiba, o céu deve ficar com nebulosidade variável, mas sem chuva. As temperaturas oscilam entre 16ºC e 26ºC.

No domingo, com o deslocamento de uma frente fria pelo oceano na altura do Sul do País, volta a aumentar a instabilidade atmosférica nas diversas regiões do Paraná. Pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas são previstas. As condições para temporais voltam a ficar elevadas em todo estado. Em Curitiba, a chance de chover é de 98%, com temperaturas oscilando entre 18ºC e 28ºC.