Geraldo Bubniak/AEN

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) emitiu 120 mil boletins de monitoramento meteorológico sistemático em 2022, totalizando 8.760 horas de prestação de serviços com atualização a cada três horas. Esse trabalho inclui a previsão meteorológica completa dos 399 municípios do Paraná, com horizonte de até quinze dias, e, no início de cada estação, o lançamento de boletins de previsão climática sazonal para o Estado, com acompanhamento mensal dos parâmetros.

Para a Defesa Civil Estadual, o Simepar emitiu 672 alertas de tempo severo e 32 informes de focos de calor em unidades de conservação. Para o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), foram lançados 44 alertas e 84 informes de focos de calor com potencial para atingirem linhas de transmissão. O setor energético recebeu 9.147 informes de alto impacto. Também foram emitidos 7 mil alertas de tempestades de raios.

Entre maio e novembro, foram divulgados 170 boletins diários de risco de geada para o Instituto de Desenvolvimento Rural – IDR-Paraná, gerando informações para o setor agrícola. O Simepar contribuiu, ainda, para a gestão do frio intenso, expedindo 170 boletins sobre previsão de temperaturas inferiores 10 graus Celsius para a Fundação de Ação Social (FAS) e a Defesa Civil de Curitiba.

Foram atendidas, ainda, 200 solicitações de dados hidrometeorológicos para estudos e pesquisas. Também foram emitidos 858 laudos para certificação de eventos meteorológicos de impacto e 144 informes técnicos para prefeituras e usuários.

TECNOLOGIA – Em 2022, o Simepar também implementou novidades tecnológicas. A Coordenadoria de Infraestrutura efetuou 159 ações de manutenção corretiva e 228 de manutenção preventiva em equipamentos, tais como estações meteorológicas, hidrológicas e pluviométricas, radares e sensores de descargas atmosféricas.

Outra novidade foi implementada para gerar a previsão hidrológica de longo prazo para gerenciamento de recursos hídricos paranaenses. No início de cada mês, é gerada a previsão de vazão média mensal para os sete meses seguintes em aproximadamente 700 bacias hidrográficas, em sua maioria mananciais de captação de água ou de corpos receptores de efluentes.

Entre as tecnologias em desenvolvimento, destaca-se o I2A – um programa que objetiva avaliar, quantificar, qualificar e executar o monitoramento de recursos hídricos. Um conjunto de Indicadores Ambientais Ativos trará a qualidade das bacias hidrográficas utilizadas para o abastecimento público, em caráter dinâmico.

O Simepar é um dos braços do Governo do Estado para a execução de programas alinhados com princípios de sustentabilidade e também atuou em diversos projetos no ano passado. O órgão integra o Programa Paranaense de Mudanças Climáticas (ParanaClima), o Programa de Gestão e Monitoramento da Biodiversidade (Siga-Bio), o Sistema de Apoio ao Cadastro Ambiental Rural, o Sistema de Alertas Hidrometeorológicos para o Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil, o Sistema de Monitoramento Hidrometeorológico e Oceanográfico da Baía de Guaratuba, o Programa de Prospecção Tecnológica da Fundação Araucária e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, e serviços tecnológicos de apoio à gestão de segurança de barragens.

Em 2022, a Coordenadoria de Inovação finalizou dois projetos de P&D: desenvolvimento de tecnologia para obtenção de diretriz de traçado automatizado para linhas de transmissão de energia elétrica e análise dendroecológica e alterações no clima local. Atualmente estão em curso o Rede Climasul (pesquisas sobre mudanças climáticas e prevenção de desastres naturais), o Prevsin (revisão hidroclimática para as bacias do Sistema Integrado Nacional), a estimativa e classificação de riscos de desligamentos em redes de distribuição de energia elétrica, e o sistema de diagnóstico e localização de faltas em tempo real para linhas de transmissão de 230 kV com base em aprendizagem profunda, ondas viajantes e dados ambientais. Além disso, estão em operação oito sistemas de modelagem ambiental.

CAPACITAÇÃO E COOPERAÇÃO TÉCNICA – O Simepar mantém seis acordos e convênios de cooperação técnica-científica, com nove colaboradores vinculados a programas de pós-graduação. Em 2022 foram concluídos três programas de mestrado e doutorado e um de pós-doutorado. Estão em execução dois programas de doutorado e três de estágio. A equipe de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico teve 92 colaboradores entre empregados, bolsistas e estagiários.

Pesquisadores locais também participaram dos seguintes eventos técnicos e científicos: XXVI Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (15-18/05/22 – Rio de Janeiro/RJ), Inovação e Sustentabilidade para Transformação das Cidades – Painel Cidades Resilientes (16/06/22 – CityHub – virtual), XXIV Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas – Encob (22-26/08/22 – Foz do Iguaçu/PR) e XXII Congresso Brasileiro de Meteorologia – CBMET (29/11-02/12/22 – Bauru/SP).

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA – A página www.simepar.br contabilizou 4,6 milhões de acessos em 2022. Nas redes sociais, são 20,7 mil seguidores no Instagram, 91,5 mil no Twitter e 48 mil no Facebook.

Para ampliar a divulgação do trabalho técnico, foi implantado o podcast Simepar Informa, que divulga a previsão do tempo para o dia às 6 horas da manhã. Foram postados oito vídeos de previsão do tempo para feriados. Em março, o Simepar realizou sua primeira live nas redes sociais por ocasião do Dia Meteorológico Mundial.

Em julho, uma pesquisa de marketing digital com 375 respondentes revelou o alto conceito da qualidade das informações divulgadas pelo Simepar no ambiente digital: ótima para 39%, excelente para 37,5% e boa para 19%, somando 95% de aprovação.