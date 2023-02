(Divulgação)

O município de Matinhos está mais seguro. Segundo a Prefeitura do município, o Projeto Cidade Segura, que foi lançado em junho de 2022 instalando câmeras de segurança e disponibilizando um aplicativo que funciona como central de denúncias para a população, demonstram que o monitoramento tem trazido resultados. Nestes oito meses de funcionamento, por exemplo, foram identificados mais de 80 veículos com alertas de furto ou roubo, outros 11 veículos foram recuperados e 19 casos de investigação policial tiveram auxílio das imagens captadas pelo sistema.

“O projeto é uma iniciativa que amplia a segurança de todos e faz presença no dia a dia do cidadão. Além de termos câmeras monitorando diversas situações que podem acabar culminando em intervenção da Guarda Municipal, o aplicativo exclusivo controla e auxilia o cidadão em casos de necessidade”, afirma o Prefeito de Matinhos, José Carlos do Espírito Santo.

O Projeto Cidade Segura foi lançado em junho de 2022 e trata-se de um compilado de soluções modernas de tecnologia de inteligência artificial fornecidas pelo Sistema Iris que facilitam e auxiliam o trabalho do setor de segurança da região. Na prática, foram instaladas 42 câmeras de segurança em pontos estratégicos que são monitoradas 24 horas por dia pela Guarda Municipal de Matinhos.

Essas câmeras conseguem ser movimentadas pelo Guarda que está acompanhando a central, que também pode colocar alertas para identificar uma placa de um veículo roubado, por exemplo. “As câmeras possuem um sistema que consegue ler todas as placas de carros e auxiliar na busca e apreensão de casos de roubos e furtos”, explica o Chefe do setor de monitoramento, o Guarda Municipal Andrade.

Desde que essa solução foi instalada os principais benefícios foram sentidos exatamente nesta questão de crimes relacionados a veículos e ainda no auxílio de investigações policiais, além da inibição de uso e tráfico de entorpecentes.

Em oito meses, o monitoramento já identificou 80 veículos com alertas de furto ou roubo trafegando pela cidade, auxiliou na recuperação de 11 veículos com alertas de furto ou roubo, (dentre eles uma carreta no valor de mais de R$ 600 mil), também ajudou na identificação de veículos envolvidos em acidentes de trânsito, na identificação de um veículo que participou de um homicídio em Pontal do Paraná, resultando na prisão dos autores e da arma do crime. Ainda auxiliou no cumprimento de um mandado de prisão e em investigações policiais com verificações de imagens e cadastramento de 19 veículos suspeitos.

Outro benefício do sistema é que o município disponibiliza as imagens para a Polícia Militar e demais órgãos de segurança. “Desta forma, o monitoramento e possível intervenção da PM tornaram-se mais ágeis”, completa Andrade.

O projeto Cidade Segura ainda conta com um aplicativo disponível para as vítimas da Lei Maria da Penha com medida protetiva. Por meio dele é possível fazer denúncias em caso de violação dessas medidas e também acionar o botão de pânico em situação de emergência.

Segunda fase convida população para ampliar rede de segurança

Agora, após oito meses de funcionamento, a prefeitura de Matinhos está chamando a população para ampliar a rede de segurança do projeto. Isso porque, com a solução implantada é possível também monitorar as câmeras de segurança instaladas na área externa em residências e estabelecimentos comerciais da cidade.

“Nosso sistema permite o acesso das imagens dessas câmeras externas mediante autorização e compartilhamento do cidadão. Desta forma a rede de monitoramento da cidade fica ainda mais completa e a população também se sentirá mais segura”, fala o prefeito.

Para autorizar o compartilhamento da sua câmera de segurança, o cidadão precisa preencher um formulário disponível no site www.sistemairis.com.br/prefeitura-de-matinhos/, consultar o passo a passo e edital completo de chamamento público.

O objetivo do poder público é contar com mais de mil câmeras de segurança integradas para tornar o projeto mais eficiente.