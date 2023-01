Reprodução/Sesa-PR

O Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Educação do Paraná, Defesa Civil, Casa Civil, Câmara da Mulher e Sindicatos, iniciaram, ontem, a terceira edição da Campanha “Aqui o Mosquito Não Entra!”. A ação tem como objetivo conscientizar a população e criar uma mobilização estadual na eliminação de possíveis focos e criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.



O Paraná registrou 207 novos casos de dengue nesta semana, com 2.642 confirmações e 37.099 casos notificados. Os dados são referentes ao período sazonal da dengue, iniciado em 31 de julho de 2022.