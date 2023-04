Daniel Castellano / SMCS

A plataforma global Ranking Royals listou Curitiba como uma das 23 cidades mais limpas do mundo. O site, que existe desde 2019, é especializado em listas e curiosidades, e tem como objetivo a popularização de informações de todas as partes do planeta.

A capital paranaense aparece no ranking junto com Helsinque (Finlândia), Viena (Áustria) e Zurique (Suíça), entre outras. E a presença pode ser explicada pelo amplo sistema de coleta e tratamento de resíduos, que atende a toda a cidade, já há muitos anos.

Para a secretária do Meio Ambiente, Marilza do Carmo Oliveira Dias, a limpeza de Curitiba também pode ser explicada pelo comportamento da população. “Com os serviços disponíveis e o trabalho de Educação Ambiental, que também é bastante forte na cidade, temos uma população que separa seus resíduos e guarda o lixo no bolso quando está nas ruas até encontrar uma lixeira”, exemplifica.