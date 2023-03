Smart City Expo Curitiba 2022. Stand do Vale do Pinhão – Curitiba, 24/03/2022 – Foto: Daniel Castellano / SMCS

A 4ª edição do Smart City Expo Curitiba começa hoje, às 9h, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, transformando Curitiba no centro internacional das discussões sobre as cidades inteligentes. O Smart City é a grande atração desta semana nas celebrações do aniversário de 330 anos de Curitiba.



Neste ano, o Smart City terá três dias, um a mais em relação às três primeiras edições. Até sexta-feira, especialistas em smart cities (cidades inteligentes), representantes das esferas pública, privada, terceiro setor e público em geral terão mais tempos para debater e conhecer soluções inovadoras para a melhoria da vida urbana.



Com o tema “Cidades que conectam pessoas e tecnologias”, o Smart City Expo Curitiba 2023 tem a expectativa de receber 15 mil pessoas.



A edição brasileira do Smart City Expo, realizada em Curitiba, abre o calendário de encontros mundiais, com discussões que vão reverberar ao longo de 2023 por todo o planeta. As próximas edições serão no México, em maio; na Colômbia e Argentina (junho); nos Estados Unidos, no Catar e na China (outubro); fechando com a edição espanhola (novembro).



Entre os destaques, a inédita Arena Multiverso vai apresentar uma experiência em realidade virtual da Prefeitura de Curitiba.



A Prefeitura de Curitiba também vai lançar dois novos serviços na Smart Plaza Vale do Pinhão: o Cartão Curitiba, que vai ser a identidade digital do cidadão curitibano e vai facilitar o acesso a serviços públicos municipais, e uma parceria para o uso de táxis elétricos na cidade.



Quem for até o Centro de Eventos do Positivo vai encontrar, ainda, outras novidades, como inédito Salão de Eletromobilidade, com a experimentação de veículos elétricos espalhados por todo o Parque Barigui, e as áreas de machine learning, realidade aumentada e inteligência artificial.



Pela primeira vez no Brasil, será realizado, durante o Smart City, o Tomorrow Mobility, o maior evento de mobilidade urbana do mundo.