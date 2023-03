Smart City Expo Curitiba 2022. Stand do Vale do Pinhão – Curitiba, 24/03/2022 – Foto: Daniel Castellano / SMCS

Pelo quarto ano consecutivo, Curitiba se torna o centro dos debates internacionais sobre soluções inovadoras para as cidades inteligentes no mês do seu aniversário. O Smart City Expo Curitiba 2023 é a grande atração da programação semanal em comemoração aos 330 anos da capital.

Nos dias 22, 23 e 24 de março, especialistas em smartcities, representantes governamentais, empresas e startups, profissionais e interessados no tema do mundo todo vão falar sobre “Cidades que conectam pessoas e tecnologias”. São esperadas cerca de 15 mil pessoas no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui.