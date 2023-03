Smart City Expo segue até esta sexta no Barigui (Franklin de Freitas)

Curitiba é, desde esta quarta-feira (23), o centro internacional das discussões sobre as cidades inteligentes com a abertura da edição 2023 do Smart City Expo, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. Até esta sexta-feira, especialistas em smart cities (cidades inteligentes), representantes das esferas pública, privada, terceiro setor e público em geral vão debater e conhecer soluções inovadoras para a melhoria da vida urbana.



Para o visitante, a Smart City tem muitas atrações tecnológicas. O ecossistema de inovação da cidade, serão apresentadas na Smart Plaza Vale do Pinhão, na área de exposições do evento. A Smart Plaza terá 85 eventos, entre pitches, apresentações de produtos e serviços, rodas temáticas, além da exposição de 40 startups do Vale do Pinhão.



Na Arena Metaverso, por meio da realidade virtual, o é possível visitar a área de Curitiba que está recebendo a maior intervenção socioambiental em execução no país, em um voo virtual de balão pelo Bairro Novo do Caximba, em uma viagem de cinco minutos.



A edição brasileira do Smart City Expo abre o calendário de encontros mundiais, com discussões que vão reverberar ao longo de 2023 por todo o planeta. As próximas edições serão no México, em maio; na Colômbia e Argentina (junho); nos Estados Unidos, no Catar e na China (outubro); fechando com a edição espanhola (novembro).



Organizado pelo hub de cidades inteligentes iCities, o Smart City Expo Curitiba tem apoio da Prefeitura de Curitiba, do Vale do Pinhão e da Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) e tem a chancela da Fira Barcelona.