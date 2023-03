(Divulgação)

A paranaense NHS estará presente no Smart City com soluções voltadas para cidades inteligentes, entre elas o Quad, uma novidade sustentável e 100% nacional que acaba de chegar ao mercado. A tecnologia é um inversor híbrido que é tanto on grid quanto off grid, ou seja, ele injeta energia na rede elétrica e ainda conta com um backup de baterias para o armazenamento de energia solar.

A expectativa da empresa é que a solução se torne referência em projetos com utilização de energia solar em cidades inteligentes. Além disso, com o Quad, cada unidade consumidora se tornará geradora da sua própria energia, com o benefício de ser uma energia limpa e que ficará armazenada em um banco de baterias. “Além do apelo sustentável, o Quad garante que os equipamentos continuem funcionando em casos de eventual suspensão do fornecimento pela concessionária de energia, ao contrário dos sistemas solares convencionais que não funcionam se não estiverem ligados à rede”, afirma o diretor comercial e de marketing da NHS, Fabio Moro.

Já pensando na mobilidade urbana das cidades, a empresa também apresentará no Smart City seus modelos de nobreaks da Linha Outdoor, que por serem robustos e duráveis, são ideais para ambientes externos. Em situações de falta de energia, eles garantem que os semáforos e demais equipamentos que estejam ligados a ele continuem funcionando por mais um período de tempo conforme a autonomia da bateria. “Diversos cruzamentos de Curitiba já contam com nossos equipamentos e, mesmo quando falta luz, o trânsito continua fluindo com segurança. Não é à toa que a capital paranaense é considerada a cidade mais inteligente e conectada do Brasil”, destaca Moro.

A NHS possui, ainda, nobreaks voltados para a administração e saúde pública que aumentam a vida útil dos equipamentos ao protegê-los de oscilações de energia. Os nobreaks também ajudam a preservar as vacinas, já que eles estabilizam a tensão e garantem um tempo extra de funcionamento das geladeiras até que a energia seja restabelecida.

“Nossos nobreaks vão ao encontro do conceito de cidades inteligentes, pois são considerados grandes aliados da segurança e da prevenção de riscos e prejuízos”, acrescenta o diretor.

Em 2023, a NHS completa 35 anos no mercado. A empresa é especializada em produzir soluções em sistemas de energia e possui tanto equipamentos para projetos urbanos, quanto para residências e empresas de todos os portes.

Entre os diferenciais da NHS, está a melhor relação custo-benefício do mercado, com soluções nacionais e tecnologia de ponta no segmento de nobreaks e energia solar. Outra vantagem é o suporte nacional com assistência técnica especializada com todo suporte do fabricante. Assim, o pós-venda é rápido e o cliente tem a garantia de uma das maiores e mais tradicionais empresas do segmento. Além disso, a NHS possui um time de engenheiros próprios e especializados que oferecem suporte no dimensionamento dos projetos.

O Smart City acontece de 22 a 24 de março, em Curitiba, no Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui).