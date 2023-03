Acidente em Jandaia do Sul (divulgação / Prefeitura de Jandaia do Sul)

Morreu na segunda (20) Maria de Lourdes Henrique, 56 anos, em Jandaia do Sul, no Norte do Paraná. Ela tinha sobrevivido ao trágico acidente entre um trem e um ônibus da Apae em 9 de março. A morte foi confirmado pelo vice-prefeito de Jandaia do Sul, Dionísio Costa Alves, conhecido também como Fifa, que também é diretor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Maria ficou hospitalizada durante dois dias, mas recebeu alta e vinha se recuperando em casa de uma fratura da bacia. Na segunda, ela passou mal e levada ao hospital e morreu.

Três pessoas morreram após a tragédia e oito ainda continuam internadas em estado grave.