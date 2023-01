Joâo Frigério

Uma socorrista de 23 anos morreu e um homem que estava com ela numa moto acabou ferido após colidir com um caminhão na tarde desta quinta (5), no Contorno Leste, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A rodovia está totalmente interditada no sentido São Paulo e o tráfego na região segue complicado com mais de 10 quilômetros de fila.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu quando o motociclista tentava ultrapassar o caminhão. Há suspeita de que a motor da moto falhou. Ela caiu da moto, foi parar embaixo do caminhão e foi arrastada por cerca de 150 metros.

A socorrista Thallyta Santana de Morais atuava na empresa Auto Pista Planalto Sul, em Fazenda Rio Grande do Sul. Ela tinha se formado recentemente.