Franklin de Freitas

A previsão do tempo para os próximos dias é de estabilidade no Paraná, com sol no interior e uma maior cobertura de nuvens na Grande Curitiba e Litoral, mas sem previsão de chuva significativa. Em Curitiba, o dia deve variar, com sol entre nuvens e céu mais aberto. E assim deve ficar no sábado e no domingo. A semana que vem também deve começar mais estável, mas a partir da quarta pode voltar a chover. As temperaturas, contudo, não sobem muito, e se mantêm amenas até a terça-feira da semana que vem. O tempo mais firme pode ajudar no tráfego das rodovias, que costumam ficar mais lentos com chuva e as restrições causadas pelos riscos de deslizamento em alguns trechos. Nesta semana a Estrada da Graciosa sofreu nova interdição por conta de novo movimento de terra na terça-feira. Por isso, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) irá manter a Estrada da Graciosa (PR-410) fechada nos próximos dias, enquanto é realizada a avaliação da encosta e pista nos locais atingidos por escorregamento de terra esta semana.