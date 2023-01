Valquir Aureliano

Uma imagem no céu curitibano, na tarde de desta quinta-feira (27), causou intriga. O sol apareceu envolto por um halo com as cores de um arco-íris. Foi no começo da tarde e não demorou muito, mas suficiente para registros.

O fenômeno normalmente é conhecido como halo solar, e acontece quando cristais de gelo na atmosfera refletem a luz solar, quase sempre em grandes altitudes. O fenômeno ocorre em dias claros e frios, mas não significa que não podem ocorrer em dias mais quentes, já que o que importa são as condições nas alturas. Já o arco-íris se forma quando há a refração da luz solar nas gotículas de água. Pelo mesmo motivo, a refração de cristais de gelo, a lua também pode ter o seu halo, chamado halo lunar.

Segundo postagem do Climatempo Meteorologia, “o halo solar ou lunar tanto pode se formar por inteiro formando um círculo colorido, como pode aparecer somente em pedaços, irá depender da uniformidade da camada de nuvens altas e de como a luz do sol (ou da lua) incide na camada de nuvens”.

As nuvens do tipo alta (entre 6 km e 10 km de altitude) são as responsáveis pela formação do halo solar. Os cristais de gelo funcionam como prisma e fazem a separação da luz branca em diversas cores.