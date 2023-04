Franklin de Freitas

Os próximos dias seguem com tempo estável no Paraná. Em Curitiba, nesta segunda-feira (10) havia muitas nuvens ao longo do dia, mas a previsão a partir desta terça-feira (11) é de sol com poucas nuvens na maior parte da manhã e da tarde.



Apesar do sol mais presente no dia do curitibano, as temperaturas ainda não sobem muito e devem ficar na casa dos 23ºC de máxima. A mínima pode descer para 13ºC.



Essa condição vai durar até o início do fim de semana. Alguma nebulosidade deve vir a partir da sexta-feira (14), mas volta a ficar ensolarado no sábado (15) e no domingo (16), com temperaturas mais baixas.