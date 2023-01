Henry Milleo/Arquivo Bem Paraná

Para o sábado (28), o tempo ainda deve se manter estável na maior parte do Paraná. No amanhecer, espera-se um pouco mais de nuvens entre o centro-sul, Campos Gerais, RMC e litoral, mas ainda no decorrer da manhã, o sol também aparece nessas regiões. Em setores de divisa com São Paulo, aumenta também as chances para ocorrência de chuvas, mas os eventos previstos devem ocorrer a partir da tarde, de forma rápida e localizada.

No domingo (29), a previsão é de mudança nas condições do tempo no Estado. O tempo fica instável no Noroeste e Centro-Sul, além da divisa com São Paulo. Ao longo do dia a instabilidade avança.

Na segunda-feira (30) chuvas devem ocorrer em quase todo o Estado. Curitiba fica com céu encoberto. O início de fevereiro devem ser com chuva todo dia.