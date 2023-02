Valquir Aureliano

O sábado amanheceu ensolarado e com poucas nuvens no céu em Curitiba. Apesar dos termômetros marcarem 17ºC por volta das 6 horas, a temperatura foi se elevando ainda durante a manhã. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) é que o dia seja de calor e máxima do dia deve ficar em 27ºC

Nas demais regiões o tempo deve ficar firme. A presença de nebulosidade no Paraná não é muito significativa neste amanhecer de sábado. O sol aparece em todas as regiões, com temperaturas mais agradáveis nestas primeiras horas. Espera-se durante o período, uma elevação gradual das temperaturas.

Pancadas de chuvas isoladas são previstas a partir do período da tarde, principalmente entre as regiões oeste e noroeste, onde os acumulados deverão ser mais significativos. Uma nova frente fria que forma sobre o oceano na altura do Uruguai, começa a influenciar o tempo no Paraná pelas regiões oeste e sudeste a partir da noite e madrugada de domingo.