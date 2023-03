Hully Paiva/SMCS

A startup curitibana Agentes do Meio Ambiente (AMA) fez história neste domingo (12/3) ao se tornar a primeira startup brasileira a participar da final do SXSW Picth e ganhar uma premiação na competição mundial que revela talentos que apresentam novas ideias criativas para melhorar o planeta.

A competição é realizada dentro do South by Southwest (SXSW), em Austin (Texas, EUA), o principal evento de tendências em inovação em tecnologia, música e cinema do mundo).

A proposta da AMA é contribuir com a limpeza das cidades com o suporte da tecnologia de redes sociais e a gamificação, criando influenciadores locais em microrregiões urbanas, conectando e remunerando vizinhos para que colaborem e participem de programas de educação ambiental, limpeza, zeladoria urbana, logística reversa.

A startup integra o ecossistema de inovação de Curitiba, o Vale do Pinhão, e recebeu o prêmio Melhor Empresa Bootstrap, uma das menções honrosas da disputa, entregue pelo SXSW à iniciativa que se destaque como negócio promissor, com criatividade e potencial.

O feito da AMA foi inédito para o ecossistema de inovação brasileiro: é a primeira vez em 15 anos que uma empresa brasileira recebe a premiação do SXSW, realizado anualmente.

“É um reconhecimento importante porque, em meio a tantas tecnologias de inteligência artificial e robôs, somos uma empresa que trabalha nas periferias do Brasil focando o ser humano”, disse Marcelo Crivano, idealizador da AMA.

A final do SXSW Pitch 2023 reuniu 40 startups finalistas selecionadas entre 613 iniciativas do mundo todo, em oito categorias, na noite desde domingo. Foi a primeira vez que o Brasil contou com representantes no evento.

“É um resultado a ser celebrado pelo Vale do Pinhão e todos os ecossistemas de inovação do país. É um reconhecimento à criatividade do brasileiro para criar soluções relevantes para as cidades e fazer transformações sociais”, disse a presidente da Agência Curitiba de Inovação e Desenvolvimento, Cris Alessi.

Além da AMA, que concorreu na categoria Smart Cities, Transportation & Sustainability (Cidades Inteligentes, Transportes e Sustentabilidade), que foi vencida pela startup norte-americana Urban Machine, a startup de São Paulo (SP) Lyga também se classificou à final do SXSW Pitch 2023 na categoria Future of Work (Futuro do Trabalho), que teve como campeã Reach Pathways (EUA).

Crivano vai falar mais sobre a iniciava da plataforma AMA durante o Smart City Expo Curitiba 2023, que será realizado de 22 a 24 de março e é a versão brasileira do maior evento sobre cidades inteligentes. O acesso à área de exposição e à Smart Plaza Vale do Pinhão são gratuitas e as inscrições podem ser feitas pelo site do evento.

“Empurrãozinho” do Vale do Pinhão

A menção honrosa do SXSW à iniciativa da plataforma curitibana AMA rendeu uma premiação de mil dólares à startup, além da exposição internacional a potenciais investidores que procuram o que há de mais moderno em tecnologia de ponta e inovação.

“Amo Curitiba. Sem aquele dia no Vale do Pinhão, não estaríamos aqui”, disse Crivano, por mensagem de texto enviada de Austin para a Cris Alessi.

Ele se refere à sua participação no Paiol Digital de outubro, que fechou o ciclo de encontros de 2022.

Ao ouvir a apresentação do case da AMA naquele momento, Cris, que pela segunda vez compõe o conselho consultivo do SXSW Pitch nas etapas seletivas, percebeu que a startup se encaixava no tipo de propostas que o evento procura e sugeriu que Crivano fizesse a inscrição.

A AMA

Em Curitiba, a AMA é uma das integrantes da equipe vencedora de um prêmio da ONU, o Climate Smart Cities Challenge (Desafio Climático das Cidades Inteligentes), compondo aequipe do Curitiba Smart Neighborhoods, com mais três empresas (a curitibana Coletivo Ambiente Livre e as suecas Smart Green Station e Nudgd) para a criação de um projeto-piloto de zero emissão de CO2 e de promoção do desenvolvimento socioambiental na região do Vale do Pinhão e Vila das Torres.

A AMA é uma startup voltada ao desenvolvimento sustentável que iniciou sua proposta em Curitiba, com um projeto piloto em maio de 2019, no Tatuquara. Também realizou ações-piloto na Amazônia, na limpeza de igarapés em Manaus (AM). Sua proposta é contribuir com a limpeza das cidades com o suporte da tecnologia de redes sociais e a gamificação, criando influenciadores locais em microrregiões urbanas, conectando e remunerando vizinhos para que colaborem e participem de programas de educação ambiental, limpeza e zeladoria urbana, logística reversa e outras ações ambientais.

Hoje, com 54 funcionários, tem o projeto ativo em Florianópolis (SC), realizando a limpeza urbana com apoio da população.

O SXSW

Criado em 1987 em Austin, Texas, o SXSW é conhecido por suas conferências e festivais que celebram a convergência de tecnologia, cinema e televisão, música, educação e cultura. Um destino essencial para profissionais globais, o evento anual de março apresenta mostras de música e comédia, exibições de filmes, exposições e uma variedade de oportunidades de networking.