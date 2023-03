Fabio Dias/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente uma mulher, de 31 anos, suspeita da tentativa de homicídio de Simone do Rocio Kirchner dos Santos, de 46, ocorrida no dia 18 de fevereiro, no bairro São Braz, em Curitiba. A captura foi realizada nesta terça-feira (28), no mesmo município.

A delegada da PCPR Magda Hofstaetter explica que a motivação do crime está ligada a uma discussão entre a vítima e a suspeita por ciúmes. “Elas se conheceram no dia do crime em uma festa pré-Carnaval, e a discussão iniciou porque a suspeita supôs que a vítima deu em cima do namorado dela”, complementa.