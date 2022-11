PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu três mandados de prisão preventiva, nesta quinta-feira (24), no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Dois homens, de 38 e 19 anos, e uma mulher, de 35, foram presos suspeitos de roubo e estupro ocorrido na mesma região, no dia 12 de novembro.

De acordo com as investigações de alta complexidade, as vítimas foram agredidas durante o roubo e a mulher foi estuprada na frente do seu marido. A PCPR apurou que a suspeita, de 35, teria solicitado via videoconferência para assistir o crime.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia