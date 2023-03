Fábio Dias/EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 35 anos, suspeito dos homicídios de uma mulher de 41 anos e de uma adolescente de 17, ocorridos no dia 12 de janeiro, no bairro Jardim das Acácias, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba. A captura aconteceu nesta terça-feira (7).

