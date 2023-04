Fábio Dias / EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 47 anos, suspeito de assediar sexualmente alunas em colégio estadual em Maringá, região Noroeste do Estado. A prisão foi realizada nesta terça-feira (25), no mesmo município.

