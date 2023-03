Foto: Fábio Dias / EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu em flagrante um homem, de 31 anos, por estupro e tentativa de estupro contra duas mulheres, de 42 e 58, na manhã deste segunda-feira (6), em Carambeí, região dos Campos Gerais do Paraná. A ação foi realizada horas depois dos crimes, no bairro Catanduvas, no mesmo município.

