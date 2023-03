Foto: Fábio Dias / EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 42 anos, suspeito de estuprar a própria filha, de 15, em Itajaí, no Estado de Santa Catarina. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (16), em Paranavaí, na região Noroeste do Paraná.

