(Fábio Dias/PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 45 anos, suspeito do homicídio de João Maria Soares, de 61 anos, ocorrido no bairro Vila Pioneira, em Toledo, região Oeste do Estado. A prisão aconteceu nesta terça-feira (14), no mesmo município.

CRIME- De acordo com as investigações, o suspeito possuía uma dívida com a vítima. No dia 8 de janeiro de 2023, o suspeito disparou um tiro de arma de fogo na parte de trás da cabeça de Soares, que morreu no local.

O indivíduo foi encaminhado à cadeia pública do município.

‘‘O indivíduo se apresentou à delegacia e alegou legítima defesa. Ele afirmou estar sendo perseguido pela vítima para o pagamento da dívida entre os dois’’, explica o delegado da PCPR Fabio Freire.

DENÚNCIAS- A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra homicídios. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.