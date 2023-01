Fábio Dias/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente o suspeito do homicídio de Leonardo Rodrigues dos Santos, ocorrido no dia 15 de outubro, no bairro Ganchinho, em Curitiba. O mandado de prisão foi cumprido nesta quarta-feira (4), na capital paranaense.

