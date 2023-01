Fábio Dias / EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu temporariamente um homem, de 28, suspeito do homicídio de outro de 27, ocorrido no dia 27 de novembro de 2022, no bairro Centro, em Curitiba. O mandado foi cumprido na segunda-feira (30), em Curitiba. Outros dois suspeitos encontram-se foragidos.

