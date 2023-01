Imagem ilustrativa (Fábio Dias/PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 21 anos, suspeito do homicídio de um homem de 23, ocorrido no dia 9 de fevereiro de 2021, no bairro Pinheirinho, em Curitiba. A captura aconteceu neste domingo (8), na Capital.

