Fabio Dias / PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 25 anos, suspeito de um homicídio ocorrido em novembro de 2022, no bairro Cajuru, em Curitiba. A prisão foi realizada nesta segunda-feira (16), no mesmo município. O homem estava foragido desde a data do crime.

